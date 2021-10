Paim volta a pedir derrubada de veto à lei que possibilita a quebra temporária de patentes

Em pronunciamento, nesta terça-feira (5), o senador Paulo Paim (PT-RS) voltou a pedir ao Congresso Nacional que derrube “urgentemente” o veto presidencial (VET 48/2021) à lei que possibilita a quebra temporária de patentes de vacinas e medicamentos para enfrentamento de emergências em saúde, como a pandemia da covid-19 (Lei 14.200, de 2021).

Para o senador, é indispensável que o Brasil possa garantir o abastecimento de todo material biológico para a produção de vacinas e a aplicação de imediato da lei aprovada pelo Congresso Nacional e vetada pelo Executivo. Paim ressaltou, ainda, uma declaração da diretora-geral adjunta da Organização Mundial de Saúde (OMS), Mariângela Simão, que foi enfática ao afirmar que “uma nova pandemia já é considerada inevitável”.

— Vamos derrubar esse veto. O Brasil precisa se precaver, se prevenir e salvar vidas. Teremos também a possibilidade de ajudar outros países pobres que estão sem vacinas. Temos de olhar a situação com uma visão humanitária. Os laboratórios e as indústrias farmacêuticas continuam ampliando suas redes e seus lucros. Portanto, é preciso produzir vacina para atingir a equidade da imunização no mundo. Nós temos uma enorme responsabilidade. Chegamos hoje a 600 mil mortos! — declarou