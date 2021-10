CE vota homenagens a João Cândido e Zilda Arns

A Comissão de Educação (CE) se reúne na próxima quinta-feira (7), a partir das 9h, e pode votar projetos de lei que homenageiam o marinheiro João Cândido (1880-1969) e a médica Zilda Arns (1934-2010), personalidades destacadas na história do Brasil. Os projetos estão entre os oito itens da pauta da Comissão.

João Cândido pode ser incluído no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria (PLS 340/2018). Ele foi o líder da Revolta da Chibata, uma mobilização de marinheiros negros, ocorrida em 1910, que protestou contra os castigos corporais aplicados na Marinha. Por sua atuação, Cândido ficou conhecido como “Almirante Negro”. A revolta cumpriu seu objetivo e os marinheiros amotinados foram anistiados, por um projeto de lei do Senado. João Cândido, porém, passaria a sofrer perseguições e seria expulso da corporação pouco depois.

A homenagem foi proposta pelo ex-senador Lindbergh Farias (RJ).

Por sua vez, Zilda Arns pode ser homenageada com o batismo do trecho da BR-101 que atravessa o estado de Santa Catarina como “Rodovia Doutora Zilda Arns”. A médica, especializada em pediatria e saúde pública, dedicou a vida a ações sociais e fundou a Pastoral da Criança e a Pastoral da Pessoa Idosa. Em 2010, quando estava em missão humanitária no Haiti, ela foi uma das vítimas de um terremoto de grandes proporções que atingiu a ilha, matando mais de 100 mil pessoas.

O projeto é do senador Esperidião Amin (PP-SC). Zilda era natural de Santa Catarina.

Entre outros projetos na pauta da CE para quinta-feira estão a criação do Dia Nacional da Mulher Empresária (PL 6553/2019) e o reconhecimento de Itajaí (SC) como capital nacional da pesca (PL 5226/2019).