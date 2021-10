Mecias de Jesus comemora os 33 anos de Roraima

Em pronunciamento, nesta terça-feira (5), o senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) lembrou que, há exatos 33 anos, Roraima passou da condição de território para de estado da Federação.

Segundo ele, são mais de 3 décadas em que os moradores do estado têm de superar obstáculos difíceis de serem transpostos. Mesmo assim, o saldo é positivo, na opinião do senador, ao citar a Lei 14.004/2020, que transfere as terras da União para o domínio de Roraima, demanda antiga que datava dos tempos do primeiro governador eleito, Ottomar Pinto.

Mecias de Jesus disse que uma outra conquista para Roraima foi o acolhimento de emenda dele à MPV 1031/2021, transformada na Lei 14.182/2021. A norma trata da capitalização da Eletrobras e a sugestão do senador, acatada por deputados federais e senadores, prevê que a União fica obrigada a construir imediatamente o Linhão de Tucuruí, para integrar o estado ao sistema elétrico nacional.

Segundo o senador, o presidente da República, Jair Bolsonaro, lançou no dia 29 de setembro a pedra fundamental para o início das obras.

— A energia elétrica vai propiciar segurança e estabilidade ao seu desenvolvimento, disse.

Por fim, Mecias de Jesus desejou progresso e boas perspectivas à população de Roraima.