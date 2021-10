CTFC conclui análise de relatório de gestão da Petrobras de 2017

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) leu o seu parecer dando conhecimento do documento, que foi encaminhado para o arquivo - Marcos Oliveira/Agência Senado

A Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) concluiu, nesta terça-feira (5), a apreciação do relatório de execução de metas da Petrobras referente ao ano de 2017 (OFS 35/2018). O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) leu o seu parecer dando conhecimento do documento, que foi encaminhado para o arquivo.

O relatório diz respeito à Petrobras Biocombustíveis (PBIO), uma subsidiária da Petrobras. O senador destacou que a empresa aprovou um plano de venda de ativos, em cumprimento ao Plano de Negócios e Gestão (PNG) da Petrobras para o período 2018-2022, que inclui a saída da produção de biocombustíveis.

Para Nelsinho, a PBIO cumpriu as metas societárias, operacionais e financeiras estabelecidas para 2017. Ele observou que a empresa obteve resultado líquido positivo através da melhorias operacionais, não registrou acidentes de trabalho e avançou na conservação ambiental.

De acordo com a Lei de Responsabilidade das Estatais (Lei 13.303, de 2016), as empresas públicas federais devem prestar contas anuais ao Congresso Nacional sobre a execução do seu plano de negócios e da estratégia de longo prazo.