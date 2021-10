Pia mexe na seleção e convoca novidades para amistosos com Austrália

Em constante busca pela melhor formação, a técnica Pia Sundhage convocou nesta terça (5) a seleção feminina para os amistosos diante da Austrália, nos dias 23 e 26 de outubro, em Sydney, com seis nomes que não estavam presentes na última lista.

“Queríamos ter nos saído melhor em alguns jogos que fizemos. Para isso, precisamos fazer mudanças. Quero encontrar a melhor forma para o time. Cada convocação é muito importante e provavelmente haverá mudanças em todas elas”, disse Pia em entrevista coletiva realizada virtualmente.

No grupo de 23 atletas, as que não estiveram na convocação para os jogos com a Argentina, em setembro, são: Karen, goleira do Minas Brasília, Giovana, atacante do Levante (Espanha), Adriana, do Corinthians, além de um trio do Palmeiras com Júlia Bianchi, Tainara e Thaís.

O Verdão, aliás, foi o time com mais convocadas: cinco no total (as outras foram Katrine e Ary Borges). O vice-campeão brasileiro teve até mais atletas chamadas do que o Corinthians, que se sagrou campeão. Foram três corintianas na lista: Érica, Tamires e a já mencionada Adriana. O Madrid C.F.F também teve três jogadoras na relação.

Nomes mais experientes como Marta, Debinha e Bia Zaneratto marcaram presença. Segundo Pia, todas impõem respeito à defesa adversária. No entanto, ela espera ter a própria defesa bastante testada, já que a Austrália é a atual quarta melhor equipe do mundo.

“Temos de ser realistas. Elas virão para cima e teremos que estar organizadas. Mas, se formos um time coeso e compacto na defesa e no ataque, será uma oportunidade de testarmos o quão boas nós somos”, opinou a treinadora.

Além de uma das melhores seleções do planeta, a Austrália também é um dos países anfitriões da próxima Copa do Mundo, em 2023. A competição será sediada em conjunto com a Nova Zelândia. A técnica, no entanto, ainda não quer pensar no clima de Copa que possivelmente encontrará em terras australianas.

“Vamos nos planejando passo a passo para o sucesso. Esse é o objetivo”, relembrou Pia. A seleção também está em preparação, mas para a Copa América de 2022.

Contratada para o fim do ciclo olímpico de Tóquio e o início do seguinte, a sueca finalmente terá a possibilidade de um calendário mais próximo do normal, com o retorno de jogos na frequência habitual. Após as duas partidas contra a Argentina, agora mais duas diante da Austrália.

“Estou animada com este novo ciclo. Não apenas com o que vai acontecer neste ano, mas também no próximo”, revelou.