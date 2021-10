Iluminação especial do Senado homenageia a criação do estado do Tocantins

Nesta terça-feira (5), a cúpula e o edifício principal do Senado serão iluminados com as cores amarelo e azul, em homenagem aos 33 anos da criação de Tocantins — as duas cores estão presentes na bandeira desse estado. A iluminação especial foi solicitada pelo senador Irajá (PSD-TO).

— É uma justa homenagem a todos que lutaram pela criação do Tocantins. Nosso estado é feito de gente batalhadora e de lindas paisagens, que merecem ser conhecidas por todos os brasileiros — afirmou o senador.

A senadora Kátia Abreu (PP-TO) também homenageou o estado.

— O Tocantins é minha paixão. Amo nosso povo alegre e trabalhador. Amo nossas terras, nossos rios e todas as nossas belezas naturais. É uma terra que acolhe brasileiros de todos os lugares. Somos pessoas simples, mas com muita dignidade. E será com trabalho duro e muito amor no coração que retomaremos o crescimento do nosso querido estado — declarou ela.

História

Em 1987, teve início a articulação para mobilizar a população local pela autonomia política do norte do estado de Goiás. Em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, o estado do Tocantins foi criado oficialmente — o que consta no artigo 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O senador Eduardo Gomes (MDB-TO) relembra essa história e elogia a iniciativa da iluminação.

— O Tocantins é o único estado brasileiro que pode se autoproclamar filho da Constituinte do Plenário do Congresso Nacional. Essa homenagem é digna de aplausos pela sua originalidade e principalmente por ser o Tocantins um estado filho do Parlamento — disse o senador.

As emendas que deram origem ao estado foram apresentadas pelo então deputado federal Siqueira Campos, que atualmente é o primeiro suplente do senador Eduardo Gomes.