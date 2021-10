CE debate acesso de indígenas e quilombolas ao ensino superior

A Comissão de Educação (CE) debaterá, na quinta-feira (7), os desafios do acesso de quilombolas e indígenas ao ensino superior brasileiro. Foram convidados para a audiência pública, que será interativa, Kâhu Pataxó, coordenador do Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas; Charlene Bandeira, coordenadora do Encontro Nacional dos Estudantes Quilombolas; Gersem Baniwa, representando o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena; Thailane Pereira, representando o Movimento Nacional de Estudantes Quilombolas; e representantesda Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e do Ministério da Educação.

A audiência pública, realizada a requerimento do senador Jean Paul Prates (PT-RN), ocorre durante a realização do Fórum Nacional de Educação Superior Indígena e Quilombola, agendado para 4 a 8 de outubro, em Brasília. Jean Paul, na justificação de seu requerimento, diz que a garantia de acesso aos estudantes indígenas e quilombolas, pela Lei de Cotas, não é suficiente para assegurar o direito à educação na ausência de políticas efetivas de assistência estudantil.