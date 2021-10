Leilão do 5G será tema de audiência pública nesta quinta-feira na CCT

Autor do pedido de audiência, Jean Paul elabora relatório sobre política de implementação do 5G no país - Leopoldo Silva/Agência Senado

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) faz nesta quinta-feira (7), a partir das 11h, uma audiência pública sobre o processo de licitação do 5G, a quinta geração de redes móveis. Na semana passada, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou as regras gerais do leilão, marcado para 4 de novembro.

A audiência pública atende pedido do senador Jean Paul Prates (PT-RN), responsável por apresentar um relatório na CCT sobre a implantação do 5G no país. Entre os convidados, estão o presidente da Anatel, Leonardo Euler de Morais; a presidente da subcomissão da Câmara sobre o tema, deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC); e representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Jean Paul destaca que hoje já são 65 países conectados à internet móvel de quinta geração. E lembra que ainda não há certeza de quando o Brasil contará com esse serviço:

“O leilão para a implementação da tecnologia no Brasil será a maior licitação de radiofrequências já realizada no país e a maior para a tecnologia de quinta geração no mundo todo. Lembramos ainda que há uma disputa mundial pelo comércio da tecnologia 5G, já que os bloqueios feitos pelos Estados Unidos e por outros países europeus às empresas chinesas têm provocado uma verdadeira corrida para a substituição de tecnologias nessas nações”, afirma o senador.