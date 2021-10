Senadores e deputados debatem crise migratória internacional na sexta

A crise migratória internacional sob o ponto de vista dos direitos humanos será tema de audiência pública marcada para próxima sexta-feira (8) na Comissão Mista Permanente Sobre Migrações Internacionais e Refugiados (CMMIR). O debate foi sugerido pelo presidente do colegiado, senador Paulo Paim (PT-RS), e deve ocorrer em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado.

Senadores e deputados devem analisar a situação no Haiti após os desastres ambientais e os consequentes fluxos migratórios. Outros temas em destaque são a política de expulsão de migrantes por parte dos Estado Unidos, o cenário da migração venezuelana no Brasil e o impacto do conflito no Afeganistão. A audiência pública deve contar com os seguintes convidados:

Jan Jarab, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (Acnudh) para a América do Sul;

Federico Martinez, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) no Brasil;

António Vitorino, diretor da Organização Internacional para as Migrações (OIM);

João Freitas de Castro Chaves, coordenador do Grupo de Trabalho Nacional para Migrações, Apatridia e Refúgio da Defensoria Pública da União;

André de Carvalho Ramos, coordenador nacional do Grupo de Trabalho “Migração e Refúgio” da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.

A comissão mista é presidida por Paulo Paim e tem como relator o deputado Tulio Gadelha (PDT-PE). A vice-presidente é a deputada Bruna Furlan (PSDB-SP).