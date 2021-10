Partida da divisão de acesso é interrompida após jogador agredir árbitro

O jogo entre Guarani de Venâncio Aires e São Paulo de Rio Grande, pela Divisão de Acesso, foi interrompido na noite de segunda-feira, depois de uma agressão do jogador William Ribeiro, do São Paulo, ao árbitro Rodrigo Crivellaro. Aos 14 minutos do segundo tempo, quando o Guarani vencia por 1 a 0, o atleta empurrou o árbitro que, já caído no chão, ainda levou um chute.

Crivellaro desmaiou após a agressão, o que deixou os atletas em campo desesperados, pedindo auxílio médico. Ainda desacordado, o árbitro foi levado de ambulância para o hospital na cidade, onde mais tarde recobrou a consciência.

William Ribeiro, por sua vez, foi conduzido à delegacia pela Brigada Militar. Após uma espera de mais de 30 minutos, a partida foi oficialmente interrompida.

Pelas redes sociais, a Federação Gaúcha de Futebol lamentou o ocorrido na partida. Em nota, a FGF desejou pronta recuperação ao árbitro Rodrigo Crivellaro.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.