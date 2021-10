12,82% da população de Tenente Portela já testou positivo para Covid-19

O boletim epidemiológico da segunda-feira (4/10) aponta que 1.760 moradores de Tenente Portela já contraíram o novo coronavírus. O montante representa 12,82% da população local. A quantidade de curados alcança 1.721, ou seja, 12,54% do número de habitantes.

No começo desta semana, o município contabilizava três casos ativos da doença e 12 pessoas aguardando o resultado de exames laboratoriais. Desde o início da pandemia, 36 domiciliados em Tenente Portela perderam a vida em função da Covid-19.

Suspeito de contaminação pelo vírus, apenas um residente no município ocupa leito no Hospital Santo Antônio (HSA). O paciente encontra-se na pediatria.

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) já processou 8.167 testes relacionados ao novo coronavírus, dos quais, 6.471 resultados foram descartados.

