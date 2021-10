Gauchão Feminino 2021: Gurias do Yucumã/Flamengo e Juventude ficam no empate

Aninha do time das Gurias do Yucumã/Flamengo marcando o primeiro gol do confronto (Foto: Reprodução/FGF TV)

Estreantes no Gauchão Feminino, as Gurias do Yucumã/Flamengo não se intimidaram diante do Juventude em partida realizada no CT Futebol com Vida em Três Passos, na tarde do domingo (3/10). A equipe de Caxias do Sul já conquistou três vezes o título do torneio e atualmente também disputa o Campeonato Brasileiro.

Depois do primeiro tempo de muito equilíbrio e sem gols, o cenário do duelo começou a mudar a partir da expulsão de Yasmin, do Juventude. Aos 23 minutos da etapa complementar, Luana lançou para Aninha, que ganhou da defesa na velocidade e na saída da goleira apenas desviou para as redes: 1 a 0 para as Gurias do Yucumã/Flamengo.

O time da serra gaúcha buscou o empate em um lance de bola parada aos 41 minutos. Após cobrança de falta da direita, Júlia cabeceou sem chances para a goleira Lídia: 1 a 1.

O resultado manteve as Gurias do Yucumã/Flamengo na vice-liderança do Grupo B, agora com quatro pontos. Na próxima rodada, a equipe que representa Tenente Portela e Derrubadas encara o Internacional de Porto Alegre. O confronto acontecerá no domingo (10/10), no CT Futebol com Vida em Três Passos.

