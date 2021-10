Tupi de Crissiumal ganha e entra na briga por vaga às quartas de final da Divisão de Acesso 2021

Pressionado pela posição na tabela e ainda correndo risco de rebaixamento, o Tupi fez na tarde do domingo (3/10), no Estádio Rubro-Negro em Crissiumal, sua melhor partida até agora na fase inicial da Divisão de Acesso 2021 ao derrotar o Cruzeiro de Porto Alegre pelo escore de 3 a 0.

Beneficiado por resultados paralelos, o Tupi subiu da sétima para a quinta colocação no Grupo A e entrou na briga por uma vaga nas quartas de final da competição estadual. A equipe tem 14 pontos, um a menos do que o Glória de Vacaria que ocupa o 4º lugar no G4.

No entanto, para seguir sonhando com a vaga na etapa seguinte da Divisão de Acesso 2021, o Tupi precisará de outra boa atuação na próxima rodada, quando enfrentará, fora de casa, o Veranópolis, vice-líder da chave. O confronto está marcado para às 15 horas do domingo (10/10).

A representação de Crissiumal também poderá se livrar do rebaixamento no próximo fim de semana. Basta não perder em Veranópolis e torcer para o Igrejinha ganhar do Passo Fundo.

