União Frederiquense vence e se garante na próxima fase da Divisão de Acesso 2021

Jogando em casa, o União Frederiquense derrotou o Passo Fundo pelo placar de 2 a 1, na tarde do sábado (2/10). Lessa e Gabriel marcaram para o Leão da Colina. Joanderson fez o gol dos visitantes. A partida abriu a 12ª rodada da fase inicial da Divisão de Acesso 2021.

A equipe de Frederico Westphalen obteve a quarta vitória consecutiva e agora soma 25 pontos. É o líder do Grupo A da competição estadual. Completam o G4, Veranópolis (21 pontos), Cruzeiro de Porto Alegre (18 pontos) e Glória de Vacaria (14 pontos). Esses três times entram em campo na tarde do domingo (3/10).

Na próxima rodada, o Leão da Colina viajará até a capital gaúcha para enfrentar o Cruzeiro. O jogo será disputado no sábado (9/10), a partir das 15 horas.

