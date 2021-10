Corinthians arranca empate com Bragantino fora de casa no Brasileiro

O Bragantino ganhava do Corinthians por 2 a 0 até os 44 minutos do segundo tempo, quando Renato Augusto diminuiu com um golaço e, seis minutos,depois, Gustavo Mosquito igualou o placar para o Timão na noite deste sábado (2), no estádio Nab Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Massa Bruta e o Corinthians seguem, respectivamente, em quinto e sexto lugares na classificação geral, ambos com 34 pontos.

Que jogaço! No fim, um ponto para cada em @RedBullBraga e @Corinthians no Nabizão! pic.twitter.com/BfjxHVln5K — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) October 3, 2021

O jogo começou acelerado, com os dois times partindo para o ataque e criandos boas oportunidades de balançar a rede. Aos três minutos, o meia Renato Augusto quase abriu o placar para o Timão com um chute de primeira, mas Cleiton evitou o gol. Quatro minutos depois, Roger Guedes arriscou um chute colocado e novamente Cleiton salvou o gol do Massa Bruta. Aos 14 minutos foi a vez de Ytalo quase fazer de marcar de cabeça para o Bragantino, após cruzamento de Praxedes pela direita. O jogo seguiu movimentado. Aos 16 minutos, Renato Augusto invadiu a área e chutou forte, mas o goleiro Cleiton estava atento e defendeu. O ritmo do jogo foi diminuindo e a primeiro tempo chegou ao fim sem gols.

Nos primeiros segundos da etapa final, o Massa Bruta aproveitou falha na zaga corinthiana e Cuello partiu em contra-ataque pela esquerda, mas ao cruzar o zagueiro Gil matou a jogada. Aos quatro minutos, Gabriel Pereira quase recebeu lançamento perfeito de Fagner, invadiu a área e por pouco não abre o placar, mas a bola passou por cima do gol. mandou por cima do gol. Cinco minutos depois, mais uma vez o Timão teve a chance de balançar a rede, com Roger Guedes, que se livrou da marcação antes de mandar um bomba na trave.

Tudo igual em Bragança. Luan Cândido e Jan Hurtado marcaram, mas ficamos no empate por 2 a 2 com o Corinthians, no Nabizão. Voltamos a campo na próxima quarta-feira, contra o Flamengo, mais uma vez em casa.



???? Ari Ferreira.#RedBullBragantino pic.twitter.com/59yozosRAO — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) October 3, 2021

Apesar das chances do Timão, quem abriu mesmo o placar foi o Bragantino, aos 10 minutos, numa bola inteceptada pelo meia Gabriel Pereira dentro da área, que acabou sobrando nos pés de Luan Cândido, que mandou com vontade para o fundo das redes. O Timão quase igualou em seguida, com Renato Augusto que, da entrada da área, mandou um chute colocado, exigindo grande defesa do goleiro Cleiton. Aos 13 minutos, mais uma chance para o Timão com o colombiano Cantillo, que de cara para Cleiton, chutou a centímetros do gol. Para desepero do Corinthians, Hurtado fez o segundo do Massa Bruta, no rebote de Cássio, já os 38 minutos. O gol chegou a ser anulado por impedimento de Hurtado, mas foi confimado dois minutos depois pelo árbitro de vídeo (VAR).

Os torcedores do Bragantino já comemoravam o possível ingresso no G4 - zona de classificaçao para a Libertadores - quando o meia Renato Augusto começou a mudar a história do jogo aos 44 minutos, com um golaço. Ele tabeloucom Fábio Santos, se livrou de dois adversários, antes de diminuir para o Timão. Já nos acréscimos, Gustavo Mosquito recebeu pela direita e empatou o jogo com uma bomba.

Outros resultados

Jogando no Castelão, com presença de público, o Fortaleza perdeu de 3 a 0 para o Atlético-GO. O sábado (2) também não foi bom para o Cuiabá, que também perdeu em casa, diante da torcida, para o América-MG, pelo placar de 2 a 0.