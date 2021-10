Covid-19: Redentora registra o primeiro caso da variante Delta

Ao divulgar o boletim epidemiológico na sexta-feira (1º/10), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) confirmou o primeiro diagnóstico positivo para a variante Delta da Covid-19 em Redentora. Não foram reveladas maiores informações sobre o morador infectado.

A enfermeira da SMS, Ranielli Bottega, afirmou que o caso da variante Delta não tem ligação com viagem. Ela não descartou a possibilidade de um surto do novo coronavírus em Redentora. — As pessoas com sintomas da doença devem ser imediatamente isoladas. A qualquer sintoma de gripe, a pessoa deve procurar a Unidade Básica de Saúde para fazer o teste de Covid — ressaltou a enfermeira.

Conforme o mais recente boletim epidemiológico, desde o começo da pandemia, o município contabiliza 1.001 contaminações diagnosticadas. Deste montante, 953 pessoas estão recuperadas e 28 faleceram em virtude de complicações provocadas pelo vírus.

Em 1º de outubro, Redentora possuía 20 casos ativos do novo coronavírus, mas nenhum paciente ocupava leito hospitalar.

