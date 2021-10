Aparecidense-GO e Cianorte-PR decidem quem vai às quartas da Série D

Aparecidense-GO e Cianorte-PR entram em campo neste sábado (2) para definir quem avança às quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Após o empate em 0 a 0 no jogo de ida, no último domingo (26), no Paraná, quem vencer nesta tarde se classifica à próxima fase. Em caso de nova igualdade, a vaga será definida nos pênaltis. A partida, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO), será transmitida ao vivo na TV Brasil.

Os dois times sonham há muito tempo com o acesso à Série C. O Cianorte disputou a terceira divisão do futebol nacional por duas vezes, a última delas em 2005, quando o formato do campeoanto era outro. Já a Aparecidense, clube com 36 anos de história, nunca esteve na Série C. No ano passado, bateu na trave ao parar nas quartas, à beira do acesso, sendo derrotada pelo Mirassol, que veio a se tornar o campeão de 2020.

O time goiano conta com a força em seus domínios para prevalecer diante do adversário. Até agora, em oito jogos como mandante, só foi derrotado uma vez, contra o Porto Velho, no dia 3 de julho, em duelo válido pela quinta rodada do grupo 5 da primeira fase.

Por outro lado, o Cianorte conquistou a vaga nas oitavas justamente depois de um bom resultado fora de casa. No primeiro mata-mata (segunda fase), a equipe recebeu o Cascavel e, assim como no jogo de ida das oitavas, empatou sem gols. Depois, na volta, aplicou 3 a 0 no Cascavel e assegurou a vaga.

Nesta partida decisiva, a Aparecidense ainda não poderá contar com a presença dos torcedores. Embora tenha conseguido a liberação do Comitê local de combate à covid-19 para receber 15% da capacidade do Estádio Aníbal Batista de Toledo, terá de respeitar o ofício da CBF. O documento estabelece que duelos de mata-mata só poderão ter torcida se isso ocorrer nos dois jogos. Como o Cianorte não obteve permissão para ocupar as arquibancadas do Estádio Albino Turbay na semana passada, também não haverá público neste sábado (2).

A equipe que avançar às quartas não tem cruzamento pré-definido, já que os duelos desta fase serão distribuídos de acordo com a ordem das campanhas dos oito classificados. Até o momento, o Camaleão (Aparecidense) tem a quarta melhor campanha entre os times ainda vivos na competição, enquanto o Leão do Vale supera apenas o Caxias e o Esportivo, ambos do Rio Grande do Sul.