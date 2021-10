Athletico-PR contrata técnico Alberto Valentim

O Athletico-PR está com técnico novo. Um dia após garantir a presença na final da Copa Sul-Americana, onde enfrentará o Bragantino no dia 20 de novembro no estádio Centenário, em Montevidéu, o Furacão anunciou nesta sexta-feira (1) o acerto com Alberto Valentim.

????????? O bom filho a casa torna!

Bem-vindo, Alberto Valentim!



Alberto está de volta, para assumir a função de treinador da equipe principal. Ele chega para compor a comissão técnica que hoje é comandada pelo diretor técnico Paulo Autuori.



Segundo nota divulgada pela equipe do Paraná, o treinador de 46 anos “chega para compor a comissão técnica que hoje é comandada pelo diretor técnico Paulo Autuori”.

Alberto Valentim se apresenta ao Athletico-PR ainda nesta sexta-feira (1) para assinar o contrato. E a apresentação do treinador aos jogadores acontece na manhã do próximo sábado (2).

Depois, o treinador acompanhará a delegação do Furacão que segue para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo no próximo domingo (3), pelo Campeonato Brasileiro, a partir das 16h (horário de Brasília) no estádio do Maracanã. Partida que terá transmissão da Rádio Nacional.