Eliminatórias: Arthur Cabral é convocado para a seleção

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou no final da tarde desta sexta-feira a convocação do atacante Arthur Cabral, do Basel (Suíça), para defender a seleção brasileira nos próximos jogos das Eliminatórias para a Copa de 2022 (Catar), contra Venezuela, Colômbia e Uruguai.

NOVO CONVOCADO! Arthur Cabral, jogador do Basel, foi chamado para substituir Matheus Cunha, desconvocado por lesão. Seja bem-vindo! ??????????



Foto: Mauro Horita / CBF pic.twitter.com/L9NgOKcP6z — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 1, 2021

A primeira convocação do jogador para a seleção principal aconteceu após o corte de Matheus Cunha, do Atlético de Madrid (Espanha), que teve detectada uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda.

“Estava em casa e, por volta das nove horas, me ligou um número desconhecido do Rio de Janeiro. Geralmente eu não atendo, mas hoje atendi e era o Juninho [Paulista, coordenador da seleção brasileira]. Lembro até a parte em que ele se apresentou, entrei em choque. Depois não lembro de mais nada”, declarou o atacante à CBF.

Arthur já havia defendido a seleção olímpica em dois jogos preparatórios no ano de 2019. Pelo Basel, o jogador disputou, na atual temporada, 16 partidas, marcando 20 gols.