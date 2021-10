Evento de lançamento será transmitido ao vivo no Youtube às 14h30 nesta quinta (30); proposta é oferecer conteúdo para escolas

Educação

Inscrições para o vestibular da Fuvest 2022 terminam nesta sexta

Candidato pode se inscrever até às 12h no site da Fundação com taxa de R$ 182; 1ª fase acontece no dia 12 de dezembro