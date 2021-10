Coreia do Norte anuncia teste com 'novo' míssil antiaéreo

A Coreia do Norte realizou mais um teste militar. O país teria lançado com sucesso nesta sexta-feira um novo míssil antiaéreo, menor e mais difícil de ser detectado à distância do que os mísseis balísticos. Seul, que monitora a atividade militar da nação vizinha, não confirmou imediatamente a informação da Agência Central de Notícias Norte-Coreana. Pyongyang enfrenta várias sanções internacionais por seus programas de mísseis balísticos e armas nucleares. Mesmo assim, o regime comunista extremamente fechado segue realizando testes com seu arsenal. Mais cedo esta semana, o governo anunciou que testou com sucesso um míssil hipersônico, um projétil muito mais rápido e mais difícil de se interceptar do que os convencionais. Pyongyang também já havia lançado mísseis de cruzeiro de longo alcance e outros projéteis de curto alcance disparados de um trem. Os testes geram preocupação na comunidade internacional. Estados Unidos, Reino Unido e França convocaram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, que ocorrerá nesta sexta-feira, para discutir as ações norte-coreanos.