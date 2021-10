Para Girão, o Brasil enfrenta, além da crise política e econômica, uma crise moral

Em pronunciamento, nesta quinta-feira (30), o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) disse que o Brasil, atualmente, está passando por uma crise política e econômica “sem precedentes”, em consequência da pandemia global da covid-19. Entretanto, em sua opinião, a maior das crises que a sociedade enfrenta é de “natureza moral”: a corrupção entranhada na cultura nacional e que a sociedade já não mais aceita essa prática.

— O povo brasileiro realmente quer virar esta página, e este dia, este momento, está chegando, porque as pessoas estão adquirindo consciência cidadã, e é pelo voto que essas mudanças serão feitas.

Girão também fez críticas ao que chamou de “escalada arbitrária" que vem acontecendo no Brasil, que, segundo ele, se tornou uma “caçada ideológica”, que persegue os conservadores e seus valores defendidos no seio da sociedade. Para o senador, essa perseguição se dá em várias frentes.

— Ela se dá via tribunais superiores, com decisões arbitrárias, como a desmonetização de sites e blogs, ou com a perseguição de jornalistas e formadores de opinião — afirmou.