Paim pede urgência na votação de projeto sobre renda básica universal

Em pronunciamento nesta quinta-feira (30), o senador Paulo Paim (PT-RS) disse que o Congresso Nacional precisa aprovar com urgência o PL 4.194/2020, projeto de lei que regulamenta a lei da renda básica universal de cidadania (Lei 10.835, de 2004). Ele afirmou que a sociedade brasileira está “estarrecida” após assistir às imagens, divulgadas pelo mundo, em que cidadãos aparecem disputando sobras de carne, de ossos e pelancas na zona sul do Rio de Janeiro.

— Essa realidade cruel com os brasileiros não acontece somente no Rio de Janeiro; está em todo o país. É um fato, é real. Não tem como fechar os olhos para isso.

De acordo com o senador, um relatório da Oxfam Brasil mostra que o país, assim como a Índia e a África do Sul, está entre os países emergentes que registram pessoas passando fome. Ao frisar que isso é preocupante, ele declarou que a “fome no Brasil já virou uma questão estrutural”.

Citando dados da última pesquisa de orçamentos familiares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Paim afirmou a fome é a causa da morte de 15 pessoas por dia, em média, no Brasil.

Para o senador, o Brasil enfrenta a contradição de ser o terceiro maior produtor de alimentos do mundo e, ao mesmo tempo, assistir à sua população passar fome.

— Há alguns anos o Brasil tinha resolvido esse problema. Como deixamos chegar a esta situação? É lamentável. É triste ver o choro pela fome. Se as pessoas disputarem ossos e pelancas, restos, o que antes era para cachorros agora infelizmente é uma disputa entre crianças, idosos, mulheres grávidas, pobres, miseráveis e desempregados. Isso é muito cruel. O que aconteceu no Rio é cena de campo de concentração — declarou.