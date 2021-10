Zenaide elogia apoio do governo do Rio Grande do Norte à agricultura familiar

Em pronunciamento nesta quinta-feira (30), a senadora Zenaide Maia (Pros-RN) destacou o apoio dado pelo governo do Rio Grande do Norte à agricultura familiar nesse estado. Ela lembrou que foi criada uma secretaria para atender o setor e ressaltou que estão sendo liberados empréstimos para esses agricultores de até R$ 10 mil.

A parlamentar relatou ter visitado Mossoró, a segunda maior cidade do estado. Ela disse que constatou nesse município a união de mulheres da agricultura familiar agroecológica, que criaram uma rede para ajudar quem passa fome.

Zenaide declarou que é um absurdo que um país como o Brasil, que está entre os maiores produtores mundiais de alimentos, incluindo grãos e proteína animal, tenha “a metade da sua população com insegurança alimentar”.

— Mas quero destacar que o governo do estado do Rio Grande do Norte e do município de Mossoró estão de parabéns, porque têm esse olhar diferenciado para a agricultura familiar, que é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa do povo brasileiro.

A senadora criticou o governo federal, que, segundo ela, retirou “quase todos os incentivos” à agricultura familiar. Ela propôs que seja estabelecido um imposto sobre as exportações brasileiras, cuja arrecadação seria empregada na educação, na saúde e na assistência social.