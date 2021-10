Acir Gurgacz defende obras de duplicação na BR-364 e de reasfaltamento na BR-319

Em pronunciamento nesta quinta-feira (30), o senador Acir Gurgacz (PDT-RO) fez um apelo ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e ao Ministério da Infraestrutura para que sejam realizadas as obras de duplicação da BR-364 e de reasfaltamento da BR-319.

Ao lembrar que a BR-364 foi inaugurada em 1984, ele afirmou que nessa época o tráfego nessa rodovia era pequeno. Mas o senador ressaltou que atualmente a BR-364 é utilizada para o transporte das exportações de grãos de Rondônia e Mato Grosso, o que, argumenta ele, torna urgente sua duplicação.

Quanto à BR-319, Gurgacz observou que ela foi asfaltada, mas que há falta de manutenção. Ele disse que seu reasfaltamento é necessário não apenas pela ligação cultural entre Porto Velho e Manaus, mas principalmente para o escoamento da produção agrícola rondoniense.

— Os nossos hortifrutigranjeiros produzem alimentos no entorno de Porto Velho, Ariquemes, Candeias, todo o Vale do Jamari e Novo Mamoré, e queremos levar esses produtos para as gôndolas dos mercados de Manaus — afirmou.