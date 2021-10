Aprovados requerimentos de auditoria no CBC e homenagem ao Dia da Vacinação

O Plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira (30) requerimento (RQS 1.915/2021) apresentado pelo senador Alvaro Dias (Podemos-PR) solicitando ao Tribunal de Contas da União (TCU) que se faça auditoria sobre alocação de recursos federais ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) entre 2015 e 2021.

Alvaro Dias destacou que, nesse período, quando aconteceram os Jogos Olímpicos de 2016, o CBC recebeu cerca de R$ 444 milhões em repasses de loterias federais. O senador disse que utilizou a Lei de Acesso à Informação para solicitar informações sobre o destino desses recursos, mas considerou a resposta insuficiente.

— Estamos solicitando do Tribunal de Contas da União uma auditoria para uma prestação de contas sobre a aplicação desses recursos, porque, sobretudo quando da realização das Olimpíadas, vem o debate: ‘falta de apoio’, ‘não há recursos’, ‘o abandono é total’. E nós verificamos que há, sim, apoio com o dinheiro público — afirmou o senador em Plenário.

A solicitação de auditoria feita por Alvaro Dias também questiona o planejamento estratégico elaborado pelo CBC para o ciclo olímpico 2016-2020 e os valores transferidos para cada clube e cada modalidade esportiva ao longo do período.

Vacinação

O Senado também aprovou na sessão desta quinta-feira requerimento (RQS 2079/2021) de realização de sessão especial comemorativa do Dia Nacional de Vacinação (data celebrada em 17 de outubro). A sessão deve ser realizada em 18 de outubro. O senador Marcelo Castro (MDB-PI), autor do requerimento, mencionou a importância histórica das vacinas para erradicação ou diminuição da incidência de várias doenças graves, e lamentou que a desinformação ainda seja um obstáculo para os esforços da comunidade científica.

“A vacinação protege não só quem é vacinado, mas também aqueles poucos que não desenvolvem a imunidade. Quanto mais pessoas de uma comunidade estão protegidas, menor é a chance de uma doença se propagar”, diz o senador na justificação do requerimento.

De acordo com o requerimento, devem ser convidados para a sessão representantes do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Instituto Butantan, entre outros.