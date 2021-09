Gurias do Yucumã/Flamengo encaram o Juventude pelo Gauchão Feminino 2021

Depois de estrear com vitória no Gauchão Feminino 2021, as Gurias do Yucumã/Flamengo voltam à campo no domingo (3/10) para enfrentar o Juventude de Caxias do Sul. A partida será disputada no CT Futebol com Vida em Três Passos, a partir das 15 horas.

A equipe – que representa Tenente Portela e Derrubadas – está na vice-liderança do Grupo B da competição estadual, atrás do Internacional de Porto Alegre. Além dos três times já citados, a chave ainda tem a presença do Elite de Santo Ângelo.

O torneio organizado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) tem a participação de oito equipes. Os selecionados foram divididos em dois grupos de quatro. A fase inicial é disputada em turno e returno. Os dois que somarem mais pontos em cada chave avançam às semifinais.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.