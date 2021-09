Heinze defende ajuda da União às Santas Casas e hospitais filantrópicos

Luis Carlos Heinze (no centro) é o autor de projeto de lei que prevê auxílio a essas instituições - Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento nesta quinta-feira, o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) defendeu a aprovação do PL 1.417/2021, projeto de lei de sua autoria que dispõe sobre auxílio financeiro da União para os hospitais filantrópicos e as Santas Casas. Segundo ele, a proposta, se aprovada, vai garantir o funcionamento de 1.824 instituições que, de forma complementar, atendem aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Heinze afirmou que vem mantendo contato com integrantes do governo, incluindo o ministro da Economia, Paulo Guedes, para viabilizar neste momento uma ajuda de cerca de R$ 2 bilhões.

— [Essa ajuda] vem em boa hora. O próprio presidente Bolsonaro já tinha se comprometido a ajudar os hospitais filantrópicos e as Santas Casas — disse ele.

O projeto de Luis Carlos Heinze aguarda votação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE). O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, declarou que essa proposta pode ser analisada primeiramente por esse colegiado para, depois, ser apreciada em Plenário, ou pode ser encaminhada diretamente ao Plenário, para que os senadores a votem, sem necessidade de passar pela CAE.

— Essas são as duas opções possíveis. De qualquer forma, ambas deságuam no mesmo resultado, que é a apreciação pelo Senado desse importante projeto, que constitui importante auxílio financeiro às Santas Casas, sobretudo num momento de muitas dificuldades, pressionadas pela pandemia — ressaltou Pacheco.

Concessões

Luis Carlos Heinze também destacou, em seu pronunciamento, o programa de concessões do governo federal. Segundo ele, são 80 concessões, que garantem um investimento de R$ 70 bilhões em infraestrutura, especialmente em ferrovias, rodovias, hidrovias, portos aeroportos e pontes.