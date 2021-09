Rodrigo Pacheco presta homenagem a Oscar Dias Corrêa, ex-ministro do STF

Em pronunciamento, nesta quinta-feira (30), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prestou homenagem ao ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Oscar Dias Corrêa, que completaria 100 anos em 2021. Pacheco destacou que o STF escolheu a data de hoje para homenageá-lo.

Nascido em Itaúna (MG), Dias Corrêa também foi deputado federal por três mandatos, além de ministro da Justiça, advogado, jurista, professor e Secretário de Educação de Minas Gerais.

Pacheco enalteceu a trajetória profissional de Dias Corrêa, a qual classificou como "uma vida intensa de trabalhos dedicados ao Brasil".

— É para mim uma enorme satisfação evocar, neste Plenário do Senado Federal, a memória de Oscar Dias Corrêa, morto em 2005. As crises são parte da vida dos povos e recorrentes na história do Brasil. Que o exemplo de cidadãos da nobreza de Oscar Dias Corrêa sempre nos inspire e nos conduza em travessias calmas ou bravias, no presente e no futuro — ressaltou.