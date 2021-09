Tupi de Crissiumal e a luta para escapar do rebaixamento na Divisão de Acesso 2021

Faltando três rodadas para o término da fase inicial da Divisão de Acesso 2021, o Tupi de Crissiumal soma 11 pontos e ocupa o penúltimo lugar do Grupo A. Adversário direto na briga para escapar do rebaixamento à Série A2, o Passo Fundo tem a mesma pontuação, mas é o lanterna devido aos critérios de desempate.

No domingo (3/10), o rubro-negro enfrentará em casa o Cruzeiro de Porto Alegre – atual terceiro colocado da chave. O confronto válido pela 12ª rodada está marcado para às 15 horas.

Antes de entrar em campo, porém, o Tupi certamente vai torcer para o Passo Fundo ser derrotado pelo União Frederiquense. Essa partida ocorrerá na Arena em Frederico Westphalen, a partir das 15 horas do sábado (2/10).

Dos três duelos restantes, o selecionado de Crissiumal jogará dois em casa (Cruzeiro de Porto Alegre e Glória de Vacaria) e um fora (Veranópolis).

