CE concede título de Berço Nacional da Soja a Santa Rosa (RS)

Santa Rosa (RS) poderá receber o título de Berço Nacional da Soja. É o que propõe o Projeto de Lei (PL) 5.647/2019, da Câmara dos Deputados, aprovado nesta quinta-feira (30) na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE).

Com parecer favorável do senador Paulo Paim (PT-RS), o projeto segue agora para análise em Plenário.

Expansão

A soja, leguminosa de origem chinesa, foi introduzida em Santa Rosa em 1914 e se adaptou bem ao clima e ao solo do noroeste gaúcho.

Segundo Paim, a partir daí houve um paulatino crescimento e expansão da cultura do grão no Rio Grande do Sul e em outros estados até se tornar, décadas depois, um dos principais produtos agrícolas brasileiros, com destaque na pauta de exportação.

Santa Rosa não se acomodou em relação a seu pioneirismo, segundo o relator.

— Além de manter a sojicultura como sua principal atividade econômica, foi criada nesse município, em 1966, a Feira Nacional da Soja (Fenasoja), um dos mais importantes eventos de agronegócio da Região Sul. Também em Santa Rosa localiza-se o Museu da Soja, mostrando que os santa-rosenses sabem valorizar suas tradições, ao mesmo tempo que persistem em busca da modernização e de mais desenvolvimento — expôs Paim.

Requerimentos

A CE aprovou três requerimentos, entre eles o que propõe audiência pública para debater a atualização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), prevista na Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

Também foi acatado requerimento, do senador Paulo Paim, para a realização de audiência pública no dia 7 de outubro, às 13h30, destinada a debater os desafios do acesso e da permanência de quilombolas e indígenas no ensino superior brasileiro, por ocasião do Fórum Nacional de Educação Superior Indígena e Quilombola, que será promovido em Brasília entre 4 e 8 de outubro.