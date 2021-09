Sooretama poderá receber o título de Capital Nacional do Café Conilon

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) aprovou, nesta quinta-feira (30), proposta que confere a Sooretama (ES) o título de Capital Nacional do Café Conilon.

O PL 5.517/2019, da senadora Rose de Freitas (MDB-ES), recebeu parecer favorável do relator, senador Fabiano Contarato (Rede-ES). A matéria segue à Câmara, caso não haja recurso para análise em Plenário.

— Cultivado inicialmente nas terras baixas da Bacia do Congo, na África, o café conilon, também conhecido como café robusta, é uma das espécies mais cultivadas no mundo e a mais cultivada no Brasil. O Estado do Espírito Santo é o maior produtor brasileiro da variedade, responsável por até 78% da produção nacional — expôs o relator na comissão.

Localizada no norte do Espírito Santo, na Região do Rio Doce, Sooretama ocupa lugar de destaque no setor cafeeiro nacional. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município é o maior produtor de café conilon do estado, com 28,7 mil toneladas por ano.

Com esses resultados, o município figura ainda como o 3º maior produtor de café do país, conforme dados da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) realizada pelo IBGE em 2017 e divulgada em 2018.

Produção

O café conilon tem um percentual em torno de 2,5 % de cafeína, e tende a um sabor mais amargo e marcante. É uma variedade mais resistente a pragas e doenças.

Os cafés tradicionais mais consumidos no Brasil, em sua grande maioria, são uma mistura (blend) de duas espécies, robusta e arábica (de sabor mais adocicado). O conilon é mais frequentemente incluído nos cafés instantâneo e expresso, para torná-lo mais cremoso.

A autora do projeto destaca que "o café conilon é a principal fonte de renda em 80% das propriedades rurais capixabas localizadas em terras quentes. É responsável por 35% do PIB agrícola. Atualmente, existem 283 mil hectares plantados dessa variedade de café no estado. São 40 mil propriedades rurais em 63 municípios, com 78 mil famílias produtoras. O café conilon gera 250 mil empregos diretos e indiretos".

Tecnologia

Contarato ressaltou que os produtores de Sooretama, em parceria com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), investem sistematicamente em tecnologia, inovação, melhoramento genético, evolução dos sistemas de irrigação e qualificação de mão de obra, "o que tem contribuído para o constante aumento de produtividade observado nos últimos 25 anos".

A vocação do município para a cafeicultura, de acordo com o relator, tem atraído o interesse de empresas em se instalarem na região, como a multinacional Louis Dreyfus Company, que atua com a compra e armazenamento de café conilon e movimenta 1,2 milhão de sacas do grão anualmente.