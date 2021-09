Turismo na economia compartilhada é tema de debate na CDR

O turismo na era da economia compartilhada é o tema da mesa de debates desta segunda-feira (4), às 18h, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR). É a oitava mesa do Ciclo de Debates sobre o Turismo, promovido pela comissão.

Entre os convidados está o pesquisador Nelson Antônio Quadros Vieira Filho, consultor em planejamento e desenvolvimento do turismo. Também está prevista a participação de representantes do Ministério do Turismo, do Banco do Nordeste, da Secretaria de Turismo de Maceió (AL) e das empresas AirBnb e Decolar.com.

Presidida pelo senador Fernando Collor (Pros-AL), a CDR vem realizando sempre às segundas, às 18h, o Ciclo de Debates sobre Turismo de 2021. O evento debate os efeitos da pandemia sobre o setor de turismo no Brasil. Na última segunda-feira (27), a comissão apresentou relatório do ciclo, com as mesas de debates realizadas no primeiro semestre. A publicação registra as contribuições de especialistas e representantes de mais de vinte organizações do setor do turismo, assim como de parlamentares e autoridades do Poder Executivo nas esferas federal, estadual e municipal.