Guarani e Cruzeiro ficam no 1 a 1 em Campinas pela Série B

Guarani e Cruzeiro empataram em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (29) pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi disputado no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

O primeiro gol foi marcado pela Raposa aos 12 minutos da etapa inicial com Ramon. O empate saiu logo aos 4 minutos da etapa final, quando o lateral Mateus Ludke aproveitou passe de Bruno Sávio para deixar tudo igual e fechar o placar.

A igualdade levou o Guarani, na 6ª posição, a quatro pontos do G4. Enquanto isso, o Cruzeiro ficou na 15ª colocação, com apenas 32 pontos. A distância da Raposa para a zona de rebaixamento é de cinco pontos.

O próximo jogo do Guarani é no sábado (1), contra o Brusque em Santa Catarina. Um dia depois o Cruzeiro recebe o Brasil de Pelotas.

Brusque supera o Brasil de Pelotas

O Brusque derrotou o Brasil de Pelotas por 2 a 0 no estádio Bento Freitas, em Pelotas. O triunfo do time catarinense foi construído com gols de Diego Mathias e Garcez.

O resultado encerrou uma série de 12 partidas sem vitória do Brusque e marcou outra derrota para o lanterna Xavante. O time de Santa Catarina alcançou 29 pontos e saiu da zona de rebaixamento, alcançando a 16ª posição. Já o Brasil de Pelotas, com apenas 16 pontos, está em último.

No sábado o Brusque recebe o Guarani. No dia seguinte tem Brasil e Cruzeiro em Belo Horizonte.