Dia Mundial do Coração é celebrado com iluminação vermelha do Congresso

O Congresso Nacional está iluminado de vermelho nesta quarta-feira (29) para lembrar o Dia Mundial do Coração. A data foi criada pela Federação Mundial do Coração para conscientizar a população sobre a importância de se manter um estilo de vida que favoreça a prevenção às doenças cardíacas. A iniciativa é da deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO).



O tema adotado pela federação este ano é “Use o coração para conectar”. A ideia é utilizar as plataformas digitais para criar conexões visando a troca e o acesso a informações que possibilitem à comunidade global maior chance de uma vida saudável para o coração.

Prevenção

De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 300 mil indivíduos por ano sofrem infarto agudo do miocárdio no Brasil, ocorrendo óbito em 30% dos casos. No contexto mundial, as doenças cardiovasculares são a causa número um de mortes no planeta. Com a chegada da covid-19, a ameaça é dupla, seja por causa do aumento do risco do desenvolvimento da forma grave da doença, seja pelo medo de buscar cuidados contínuos para o coração durante a pandemia.

Abandonar o sedentarismo, o consumo excessivo de álcool e o tabagismo, além de praticar atividade física — conforme orientação médica — e ter uma alimentação saudável são algumas das recomendações do Ministério da Saúde, que também adverte: a melhor prevenção é ir ao cardiologista e seguir suas orientações.