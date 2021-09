Oriovisto diz que brasileiros recebem em real e pagam imposto em dólar

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (29), o senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) disse que os brasileiros estão recebendo seus salários em reais e pagando os impostos em dólares. Ele reclamou do preço do combustível cobrado pela Petrobras, baseado no mercado internacional, mas criticou principalmente a alta porcentagem de impostos estaduais e federais que incidem sobre o preço básico dos combustíveis.

— Ora, se o preço básico é em dólar, o imposto é em dólar. Nós estamos recebendo em reais e pagando combustíveis e impostos, ICMS, PIS/Pasep, Cide, impostos federais também, em dólares.

Oriovisto lembrou que o presidente Jair Bolsonaro tem dito que tirou todos os impostos federais, mas na verdade ainda tem Cide, PIS/Pasep, Cofins, o que representa 15% do preço do combustível. Acrescentou que o ICMS representa 29% e que tudo isso é baseado no dólar.

O senador lembrou que há tempos, numa declaração considerada bastante infeliz, o ministro Paulo Guedes, da Economia, disse que o dólar estava tão barato que até as empregadas domésticas podiam ir para a Disneylandia. E frisou que, se o objetivo fosse impedi-las de ir para Orlando, já tinha sido alcançado, pois elas não podem mais. "Aliás, não pode mais a enorme maioria dos brasileiros, com o valor do dólar nas alturas".