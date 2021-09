CMO aprova crédito de R$ 1,2 milhão para Judiciário e Ministério Público

A Comissão Mista de Orçamento aprovou o Projeto de Lei do Congresso Nacional que abre crédito especial de R$ 1,2 milhão no Orçamento para o Judiciário e o Ministério Público da União - Roque de Sá/Agência Senado

A Comissão Mista de Orçamento aprovou o Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 10/21, do Poder Executivo, que abre crédito especial de R$ 1,2 milhão no Orçamento da União para o Judiciário e o Ministério Público da União. A aprovação foi recomendada pela relatora, deputada Flávia Morais (PDT-GO). A proposta segue para análise do Plenário do Congresso.

O dinheiro, que vem do cancelamento de outras despesas de investimento e manutenção, será usado para o pagamento de ações no Ceará, Rio Grande do Sul e em Rondônia.

Dos recursos, R$ 679.972 vão para construção do edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em Fortaleza. A obra já está concluída e por isso não havia programação específica no Orçamento de 2021. No entanto, ainda é necessário efetuar o pagamento residual de serviços de fiscalização.

Outros R$ 500 mil serão destinados à construção do edifício-sede da Procuradoria da Justiça Militar em Bagé (RS). Os R$ 50 mil restantes pagarão auxílio-moradia para magistrada designada a assumir cargo no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, em Porto Velho (RO), onde não há residência funcional.

