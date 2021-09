RS tem queda de estudantes matriculados em todas as etapas do ensino básico

Dados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica revelam que o Rio Grande do Sul teve queda de estudantes em todas as etapas em 2021, na comparação com 2020. No Brasil, houve registro de um leve aumento nas matrículas gerais — especialmente no Ensino Médio, de 5,2%. O Censo Escolar traz os dados de inscrições na Educação Infantil, no Ensino Fundamental, no Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Na Educação Infantil gaúcha, houve cerca de 4% menos crianças inscritas do que em 2020. A redução da procura foi mais acentuada entre as turmas de tempo parcial, mas também aconteceu entre as de tempo integral, exceto na etapa do Ensino Médio, que teve aumento sutil de 1,6% nas inscrições.

O Rio Grande do Sul teve 19,8% menos alunos matriculados na EJA em 2021, na comparação com 2020. Em nível nacional, também houve queda, mas menos acentuada – a diminuição de matrículas foi de 2,9% em relação ao ano passado.

Se em 2020 havia 70.733 estudantes matriculados em aulas de EJA presenciais em escolas estaduais e municipais do RS, o número caiu para 56.726 em 2021. A redução mais significativa foi no Ensino Médio da EJA, que teve 24% menos matrículas.

Os resultados são preliminares e referem-se à matrícula inicial nas instituições de ensino. Os dados incluem as escolas estaduais e municipais. Os gestores das escolas têm até o dia 22 de outubro para retificar as informações, o que pode causar alterações nos números. O resultado final será divulgado no dia 31 de janeiro de 2022.

Após a divulgação do resultado final referente às matrículas iniciais, será dado início à segunda etapa do Censo Escolar. O sistema Educacenso, no qual o levantamento ocorre, ficará disponível até 17 de março para as escolas declararem os dados referentes à situação do aluno. Também haverá um período de conferência das informações e o encerramento ocorre com a divulgação dos indicadores de rendimento escolar, no dia 19 de maio de 2022, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Censo Escolar é coordenado pelo Inep e realizado, em regime de colaboração, entre as secretarias estaduais e municipais de Educação, com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. Ele é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica e a mais importante pesquisa estatística educacional brasileira.

As matrículas e os dados escolares coletados servem de base para o repasse de recursos do governo federal e para acompanhar a efetividade das políticas públicas. O Censo Escolar subsidia a produção de um conjunto amplo de indicadores, que possibilitam monitorar o desenvolvimento da educação brasileira, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (ldeb), as taxas de rendimento e de fluxo escolar, a distorção idade-série, entre outros.

