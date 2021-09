2ª edição da formação em Letramento Digital estreia na TV Seduc RS nesta quinta, dia 30

Iniciativa para preparar professores e equipes administrativas de escolas para o uso de TIC educacionais (tecnologias da informação e comunicação), do pacote Google Workspace for Education e de Metodologias Ativas, o Letramento Digital começa nesta quinta-feira (30/9).Transmitido ao vivo pelo canal no Youtube TV Seduc RS às terças e quintas às 8h, irá ao ar até dezembro.

Além das aulas síncronas, apoiadas por material didático e atividades trabalhadas por meio do Google Sala de Aula, os professores terão uma aula semanal de tira-dúvidas e acesso a uma equipe de tutores para suporte técnico, diariamente das 8h às 22h. A condução dos encontros ficará sob responsabilidade do professor Márcio Machado, consultor educacional da Faculdade Monteiro Lobato.

Conforme a diretora do Departamento Pedagógico da Seduc, Letícia Grigoletto, a segunda edição do Letramento Digital foi organizada em razão de diversas demandas da Rede Estadual. Entre as quais, aumento e permanência do uso das tecnologias na educação; a necessidade de os professores estarem familiarizados e preparados para a utilização do Google For Education; além do aumento de carga horária nos componentes curriculares de Matemática e Língua Portuguesa, bem como a contratação de novos professores para o programa de recuperação e aceleração da aprendizagem chamado Aprende Mais.

“Esta é uma excelente oportunidade, tanto para aqueles que ainda não fizeram o Letramento Digital como para os que já realizaram e querem se atualizar com as ferramentas digitais e novas funcionalidades que o Google implementou neste ano”, explica.

Temas abordados

A segunda edição da capacitação em Letramento Digital irá abordar os seguintes tópicos: recursos do Google Sala de Aula; Google Formulários; Google Planilhas; Google Documentos; Google Apresentações; Jamboard; Meet; recursos das TICs Educacionais nos diversos componentes curriculares; TICs Educacionais da Educação Especial e Alfabetização; e práticas pedagógicas no Ensino Fundamental e no Ensino Médio.