Libertadores: Flamengo enfrenta Barcelona em busca de vaga na final

O Flamengo enfrenta o Barcelona de Guayaquil (Equador) em busca da vaga na decisão da edição 2021 da Libertadores. Após vencer por 2 a 0 na última semana no Maracanã, o Rubro-Negro chega como franco favorito à partida realizada no estádio Monumental de Barcelona, nesta quarta-feira (29) a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Com a vantagem obtida na ida, o time da Gávea avança mesmo com um empate ou com uma derrota por um gol de diferença. Além disso, o Flamengo passa caso perca por dois gols de diferença e marque ao menos um gol. Já no caso de vitória de 2 a 0 dos equatorianos a vaga na decisão será definida na disputa de pênaltis.

TUDO PRONTO! Preparação concluída aqui no estádio George Capwell para a semifinal da Libertadores. Vamos com tudo em busca da vaga na decisão! ???????? #VamosFlamengo



????: @mcortesdasilva8 /CRF pic.twitter.com/YN8klhE1SP — Flamengo (@Flamengo) September 28, 2021

Para esta partida, o técnico Renato Gaúcho contará com o retorno de duas peças importantes, o meia uruguaio Arrascaeta e o lateral Filipe Luís, ambos recuperados de lesão. Assim, a provável escalação do Rubro-Negro para enfrentar o Barcelona é: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Se o Flamengo conta com a vantagem da vitória na partida de ida, o Barcelona contará com o apoio de sua torcida. Para a partida desta quarta, o estádio Monumental teve 30% de sua capacidade liberada (com cerca de 17 mil ingressos colocados à venda).

¡Listos para la Copa! ????

¡Listos para las Semifinales! ????

¡VAMOS ÍDOLO! ?????? pic.twitter.com/j4ubW8FCqo — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) September 28, 2021

Quem passar entre Flamengo e Barcelona enfrenta o Palmeiras na grande decisão da Libertadores, no dia 27 de novembro no estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai).

???????????? Partiu, Montevidéu! O @Palmeiras é o primeiro finalista confirmado da CONMEBOL #Libertadores 2021. É pela #GloriaEterna em 27/11, no Centenário! pic.twitter.com/vYoGINiiY2 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) September 29, 2021

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Barcelona e Flamengo ao vivo com a narração de Rodrigo Campos, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de Bruno Mendes. Ouça o Show de Bola Nacional aqui: