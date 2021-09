Líder Coritiba arranca empate com Confiança na Série B

O líder Coritiba arrancou um empate de 1 a 1 com o Confiança em partida, disputada na noite desta terça-feira (28) no estádio Couto Pereira, válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

#CFCxADC - 1x1 - FIM DE JOGO! ????????Coxa faz gol aos 45' do segundo tempo, empata o jogo com William Alves, mantendo sua sequência de invencibilidade. O próximo compromisso é segunda, fora de casa, contra o Remo. #SempreCoxa pic.twitter.com/UZQhei8Mwq — Coritiba (@Coritiba) September 29, 2021

Mesmo com este resultado o Coxa mantém a ponta da classificação, agora com 53 pontos, enquanto o Dragão do Bairro Industrial ocupa a vice-lanterna com 22 pontos.

O Confiança abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Nirley marcou de cabeça após lançamento de João Paulo. Porém, aos 45 da etapa final William Alves arrancou a igualdade para o Coritiba.

Na próxima rodada o Coritiba visita o Remo na segunda (4). Um dia antes o Confiança recebe o Vasco no Batistão.

Triunfo do Vila Nova

Quem venceu nesta terça, e com um gol no último minuto, foi o Vila Nova, que superou o Operário por 2 a 1.

VENCEMOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSS!!! ????????????



COM GOL NO ÚLTIMO MINUTO, MAIS 3 PONTOS NA CONTA DO VILA NOVA!



Clayton abriu o marcador e Donato deu números finais: Vila Nova 2 a 1 Operário-PR!#VILxOPE - 2x1 - #TIMEDOPOVO pic.twitter.com/oNGuJBOIvV — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) September 29, 2021

Clayton abriu o placar para o Tigre e o Fantasma empatou com Paulo Sérgio. Porém, já aos 51 minutos da etapa final, Rafael Donato deu números finais ao marcador.