Flávio Arns elogia PEC que inclui mobilidade e acessibilidade entre direitos fundamentais

Em pronunciamento nesta terça-feira (28), o senador Flávio Arns (Podemos-PR) elogiou a PEC 19/2014, proposta de emenda à Constituição que inclui a mobilidade e acessibilidade entre os direitos fundamentais previstos na Constituição. Essa PEC foi aprovada pelo Senado, em segundo turno, nesta quarta. Agora, a proposta segue para apreciação da Câmara dos Deputados.

Arns disse que as pessoas com deficiência têm grandes dificuldades em ter à sua disposição o transporte, a locomoção e a mobilidade. Ele ressaltou que o direito de ir e vir com tranquilidade tem que ser estendido a todas as pessoas, do trabalhador que precisa chegar ao local de trabalho ao idoso. O senador frisou que a acessibilidade deve atender, além das pessoas com deficiência, toda a população, que necessita ter acesso à tecnologia, como é o caso da internet.

— Mobilidade e acessibilidade precisam estar inseridas na Constituição, junto com o direito a educação, casa, comida, assistência social, trabalho — declarou ele.