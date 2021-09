Veneziano pede voto de louvor pelos 70 anos de fundação do grupo empresarial São Braz

Em pronunciamento, nesta terça-feira (28), o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que encaminhasse voto de louvor para homenagear os 70 anos da empresa alimentícia São Braz. Ele destacou que a empresa é da Paraíba, com origem na cidade de Campina Grande.

Veneziano lembrou que a empresa se consolidou no estado como uma das maiores contribuintes de Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS). Ele também lamentou a morte do empresário José Carlos da Silva, presidente do grupo, vítima da covid-19, o que, em sua opinião, deixou uma grande tristeza para ele, em especial, e a todo povo paraibano.

— Quero, por isso, fazer as saudações aos mais de 6 mil companheiros de trabalho, pela geração de empregos de forma direta e indireta. Quero saudar o grupo também nas pessoas dos familiares de nosso querido, inexcedível e sempre lembrado empresário, José Carlos da Silva Júnior. Com este voto, um registro de louvor por sete décadas de colaboração para com a economia do estado da Paraíba, que não deixa de fazer esse reconhecimento – e nós o fazemos aqui de forma pública — declarou.