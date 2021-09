Série B: CRB prolonga série negativa do Náutico

O CRB prolongou a má fase do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro e ainda subiu uma posição na classificação. Nesta terça-feira (28), o Galo de Campina superou o Timbu por 3 a 1 no estádio dos Aflitos, em Recife, pela 27ª rodada da competição.

Os alagoanos foram aos mesmos 47 pontos do vice-líder Botafogo, ficando uma posição atrás por terem uma vitória a menos. Os pernambucanos não vencem há sete partidas e sofreram a quinta derrota seguida, ocupando o 11º lugar e podendo ser ultrapassados por Operário-PR e Ponte Preta na sequência da rodada.

O atacante Pablo Dyego balançou as redes duas vezes no primeiro tempo, abrindo vantagem para o CRB. No primeiro gol, aos 15 minutos, o camisa 7 concluiu a jogada iniciada após erro do lateral Hereda. No segundo, aos 26, ele aproveitou um cruzamento do lateral Reginaldo, pela direita, para finalizar. Na etapa final, aos 12 minutos, o atacante Álvaro, de cabeça, descontou para o Náutico. Aos 21, porém, o zagueiro Yago, do Timbu, tentou afastar uma cobrança de lateral e marcou contra, dando números finais à partida.

O Timbu abre a 28ª rodada nesta sexta-feira (1), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Operário, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). No sábado (2), às 18h30, o CRB disputa o clássico alagoano com o CSA no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Mais cedo, o Avaí retornou ao G4 da Série B ao derrotar o Londrina por 2 a 0 na Ressacada, em Florianópolis. O Leão da Ilha subiu a 46 pontos e assumiu o quarto lugar, ultrapassando o Goiás, derrotado pelo Vasco na segunda-feira (27) e parou nos 45 pontos.

O Tubarão teve interrompida uma sequência de duas vitórias seguidas e permanece com 27 pontos, na 16ª posição. Os paranaenses podem retornar à zona de rebaixamento se Vitória ou Brusque ganharem os respectivos compromissos de quarta-feira (29).

Os catarinenses abriram o marcador aos nove minutos do segundo tempo, com o atacante Lourenço completando, de primeira, o cruzamento pela direita do lateral Edilson. Aos 21, o atacante Jonathan Copete aproveitou um recuo errado do meia Gegê para concluir na saída do goleiro Dalton e definir o placar.

O Avaí volta a campo no sábado, às 19h, para encarar o Botafogo no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. No domingo (3), às 20h30, o Londrina mede forças com o Sampaio Corrêa no estádio do Café, em Londrina (PR).