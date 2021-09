Para Telmário, viagem de Bolsonaro a Roraima ajudará a superar gargalos energético e fundiário

Em pronunciamento nesta terça-feira (28), o senador Telmário Mota (Pros-RR) destacou a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Roraima, prevista para esta quarta-feira (29), para participar da inauguração da Usina Jaguatirica. Ele frisou que a usina será importante para o fornecimento de energia à população do estado. Além disso, o senador ressaltou que a visita do presidente também tem o objetivo de entregar 12 glebas do estado de Roraima que ainda estavam à disposição da União.

Telmário Mota disse que Bolsonaro contribui, dessa forma, para a superação de dois "gargalos" em Roraima: a questão fundiária e a questão energética.

— Também estamos solicitando ao presidente que seja instalado, no estado de Roraima, o Instituto Indígena, na vizinhança de três municípios que são indígenas: Uiramutã, Pacaraima e o meu município natal, Normandia.

O senador também disse que Bolsonaro receberá o pedido de que seja excluído de um decreto de transferência de terras a criação da Flona Jauaperi.