Dia do Repentista será tema de sessão especial

Em votação simbólica, nesta terça-feira (28), o Plenário do Senado aprovou requerimento (RQS 1944/2021) de realização de sessão especial para discutir a criação do Dia do Repentista, em data a ser agendada. A iniciativa é da senadora Daniella Ribeiro (PP-PB), subscrita pelos senadores Vanderlan Cardoso (PSD-GO), Nilda Gondim (MDB-PB), Antonio Anastasia (PSD-MG), Rogério Carvalho (PT-SE), Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) e Izalci Lucas (PSDB-DF).

O Dia do Repentista, a ser comemorado em 25 de novembro, assinala a aprovação, em 2009, do projeto de lei (PLC 174/2009, sancionado como Lei 12.198/2010) que estabelece o reconhecimento da profissão como expressão artística: a norma abrange cantadores e violeiros improvisadores, emboladores e cantadores de coco, poetas repentistas e declamadores de causos, e escritores de literatura de cordel.

Daniella Ribeiro justificou seu requerimento de sessão especial citando a grande diversidade da cultura popular brasileira, as origens histórias do repente nordestino e suas várias modalidades de manifestação, constituindo “um fenômeno cultural já presente nos grandes centros urbanos do Brasil”. A senadora espera que a homenagem contribua para instruir projeto específico para oficialização do Dia do Repentista.