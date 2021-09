Para Fávaro, ajuste fiscal feito pelo governo do MT equilibrou as contas do estado

Em pronunciamento, nesta terça-feira (28), o senador Carlos Fávaro (PSD-MT) cumprimentou o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, pelos ajustes fiscais feitos para equilibrar as contas do estado. Segundo ele, foram boas as decisões que permitiram ao executivo manter em dia os pagamentos de salários dos servidores e os compromissos com os fornecedores.

Fávaro ressaltou que quando o governador assumiu o Executivo, há mais de dois anos, o estado enfrentava graves problemas com as finanças. Segundo ele, eram mais de R$ 3 bilhões em restos a pagar, além do atraso de um mês na folha de pagamento e o décimo terceiro dos servidores estaduais, o que dá uma ideia da distorção nas contas. Como resultado, o rating C, ou seja, uma nota de crédito com uma classificação muito baixa. A situação agora, porém, é outra, disse o senador. Atualmente, o estado trabalha com as contas em dia, além de garantir a redução da carga tributária do estado.

— Parabéns, governador Mauro Mendes, e a toda a sua equipe, à Assembleia Legislativa, que trabalharam muito assiduamente e com dedicação para chegar ao dia de hoje e melhorarem, e serem os indutores do desenvolvimento, além de darem qualidade de vida à população mato-grossense. Fico triste em ver a mão inversa aqui no governo federal: aumento de IOF e tentativa de aumentar a alíquota do Imposto de Renda. Tenho certeza de que esta Casa será responsável por impedir que isso venha a acontecer no governo federal. Sigam o exemplo de Mato Grosso, do governador – austeridade, respeito ao dinheiro público -, que conseguiremos baixar as alíquotas de impostos aqui no Brasil — declarou.