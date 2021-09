Lasier pede alterações no projeto que altera a Lei de Improbidade Administrativa

Em pronunciamento, nesta terça-feira (28), o senador Lasier Martins (Podemos-RS) pediu a atenção dos seus pares para a votação do PL 2.505/2021, que altera a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429, de 1992). A proposta consta da pauta do plenário do Senado desta quarta-feira (29).

Lasier disse que esse projeto, oriundo da Câmara dos Deputados, é muito importante para a sociedade brasileira. Entretanto, esclareceu, precisa ser melhorado em sua redação, pois apresenta “sérios defeitos e retrocessos”. Portanto, espera que, após a audiência pública que debateu a proposta, realizada pela manhã, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o relator, senador Weverton (PDT-MA), possa revisar o texto antes de o submeter ao Plenário.

— Estou aqui pedindo um alerta aos colegas para este debate de amanhã. Nós não podemos admitir permissividades, facilidades; estamos sob o crivo da opinião pública. E não é só por isso: os jornais dos últimos dias se têm detido, em editoriais, com matérias exaustivas, como essa Lei da Improbidade, que não é boa, e caberá a nós revisá-la, melhorá-la. Ainda bem que, neste momento, no gabinete do senador Weverton, ele, como relator, está recebendo um grupo de colegas senadores e de juristas que estão tentando melhorar esta lei que nós receberemos amanhã — e, se possível, para proceder à sua indispensável melhoria— declarou