Fernando Bezerra destaca mil dias do governo Bolsonaro

Em pronunciamento nesta terça-feira (28), o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), afirmou que a sintonia entre o Executivo e o Legislativo é a marca dos mil dias de governo do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo Bezerra, a implementação de uma agenda reformista e de modernização do Estado no período pré-pandemia foi responsável pela interrupção do deficit público e pela criação de um ambiente favorável para o crescimento econômico do país.

Exemplo de medidas importantes, de acordo com o senador, foram a aprovação da reforma da previdência e da emenda à Constituição que definiu critérios para a distribuição do dinheiro do pré-sal entre estados e municípios.

Bezerra também disse que, com a crise sanitária, a atuação do governo federal foi determinante para minimizar as mortes e evitar que a pandemia afetasse a economia. Nesse sentido, ele destacou a aprovação do programa nacional de apoio às micros e pequenas empresas, o Pronampe, que se transformou numa política de Estado, e do Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.

— De todas as medidas adotadas para mitigar os impactos da pandemia, a mais emblemática e de efetividade inquestionável foi o pagamento do auxílio-emergencial, que garantiu renda para 68 milhões de brasileiros, constituindo-se no principal instrumento de apoio à população mais vulnerável. Lembro ainda o socorro a estados e municípios, construído pelo governo federal junto com o Senado, de modo a preservar o equilíbrio federativo — disse o líder do governo.