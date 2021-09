CRE debate internacionalização do turismo e da gastronomia da Região Sudeste

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) dará sequência nesta quinta-feira (30), a partir das 10h, ao ciclo de debates sobre a internacionalização da economia criativa, da gastronomia e do turismo como indutores do desenvolvimento regional. Desta vez, a audiência pública irá abordar as produções da Região Sudeste do país.

O ciclo de debates sobre o tema faz parte de um dos eixos do plano de trabalho da comissão. O primeiro aconteceu no início de setembro e destacou as particularidades da Região Norte.

Participam da audiência o secretário de Cultura e Turismo do estado de Minas Gerais, Leônidas Oliveira; o presidente da Associação das Operadoras de Turismo (Braztoa), Roberto Nedelciu; o gerente de gabinete da diretoria de Marketing, Inteligência e Comunicação da Embratur, André Luiz Lira Reis; e o consultor e pesquisador em história cultural Carlos Alberto Pereira Júnior.

Exposição de artesanato

A CRE também programou para esta terça-feira (28), às 15h30, a exposição de peças de artesanato de todos os estados da Região Sudeste, no Espaço Ivandro Cunha Lima, no Senado Federal. Já na quinta-feira, no dia do debate, haverá também degustação de comidas típicas da região.